Obiectul care aduce ghinion la bani şi ceartă în casă. Scapă repede de el, sigur îl ai şi tu! Este foarte probabil sa ai și tu in camera de zi obiectul care aduce ghinion la bani si cearta in casa. Specialiștii in manipularea frecvențelor energetice iți recomanda sa scapi de el cat mai rapid. Il poți inlocui cu un echivalent al sau, care sa atraga noroc și vibrații pozitive in casa ta. In acest […] The post Obiectul care aduce ghinion la bani si cearta in casa. Scapa repede de el, sigur il ai si tu! appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vara se apropie cu pași repezi, iar doamnele și domnișoarele incep diete care sa le ajute sa scape de kilogramele in plus pe care pana acum le-au ascuns sub hainele groase. Specialiștii au adus in prim-plan o dieta deosebita cu avocado care te poate scapa de 5 kilograme. In modul acesta poți sa slabești…

- Cu siguranța cei mai mulți oameni se gandesc la vara și la concediul meritat pe care majoritatea aleg sa și-l faca atunci in cele mai calduroase zile și cat mai aproape de apa. Specialiștii vin cu cateva trucuri pentru o relaxare de neuitat. Ia cu tine puțina rabdare pentru magazinele de vechituri.…

- Oricat de frumoase ar fi unele plante, superstițioșii sunt de parere ca nu ar avea ce sa caute in intimitatea unui camin. In timp ce unele flori ar atrage bogația și prosperitatea, altele ar fi renumite pentru faptul ca baga raca intre parteneri și atrag conflictele și nasc certuri uriașe. Verifica…

- Din ce in ce mai mulți oameni au devenit interesați de design-ul interior, așa ca incearca sa iși amenajeze casa in funcție de unele tendințe sau de propriile placeri. Specialiștii vin acum cu detalii despre culoarea pe care toata lumea trebuie sa o evite mai ales cand vine vorba despre bucatarie. Din…

- Din ce in ce mai multe gospodine cauta diverse trucuri care sa le ajute in curațenia din casa sau in bucatarie. Specialiștii au venit acum cu un truc genial care este foarte eficient, ieftin și rapid. Cu siguranța toate doamnele care l-au incercat au ramas mulțumite de rezultatul fabulos pe care l-au…

- Majoritatea oamenilor iși fac multe griji pentru sezonul acesta rece. Unii dintre ei cauta diverse moduri pentru a putea face economie la facturile de la intreținere. In timpul acesta, un numar mare dintre ei se tem in special de suma pe care trebuie sa o scoata din buzunare la caldura. Specialiștii…

- Oamenii de peste tot din lume se pregatesc de ultima petrecere din an. Gospodinele sunt foarte atente cu lucrurile pe care le pun pe masa pentru invitații speciali de Revelion. Cu toate astea, multe dintre ele nu sunt atente la un anumit lucru care nu are ce cauta acolo. Acesta aduce ghinion in casa…

- Iluzia optica de astazi este una foarte ușoara pentru oamenii cu un IQ ridicat. Specialiștii susțin ca doar aceștia pot sa gaseasca raspunsul in timpul pe care il au la dispoziție. Participanții testului sunt nevoiți sa gaseasca sabia gladiatorului. Obiectul nu este in vazul tuturor, ci este ascuns…