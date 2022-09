Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a fost decisiv pentru Manchester City in meciul cu Borussia Dortmund: atacantul norvegian a inscris impotriva fostei sale echipe, iar trupa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1, miercuri, in Grupa G din Champions League. Surpriza serii a fost furnizata de Benfica, dupa ce echipa din Lisabona…

- Giovanni Simeone și-a tatuat simbolul Champions League la 14 ani. La 27, a jucat primul sau meci in Liga și, dupa 3 minute, a și marcat, sarutandu-și antebrațul stang: „Visul meu s-a implinit”. La Napoli, fabuloasa la acest 4-1 cu Liverpool. ...

- Erling Haaland a semnat o „dubla” spectaculoasa in duelul Sevilla – Manchester City și a ajutat trupa lui Pep Guardiola sa caștige cu 4-0. Este primul jucator care a reușit mereu sa inscrie in primul meci din Champions League cu cele trei echipe la care a jucat: Salzburg, Dortmund și acum City. In prima…

- Faza grupelor din Liga Campionilor a inceput marți cu doua meciuri, Dinamo Zagreb-Chelsea Londra și Dortmund- FC Copenhaga. Surpriza a fost oferita de croați care s-au impus in fața britanicilor, in timp ce Dortmund a caștigat partida cu FC Copenhaga. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dupa startul in forța pe care il are in tricoul lui Manchester City, Erling Haaland este marele favorit la caștigarea titlului de golgheter din Champions League. In schimb, cel mai bun marcator din stagiunea precedenta, Karim Benzema, e vazut cu a cincea

- Chelsea a vrut sa il cumpere pe Romeo Lavia (18 ani), un mijlocaș defensiv de la Southampton. Londonezii au facut o oferta de 60 de milioane de euro in ultima zi de mercato, dar „Sfinții” au refuzat, potrivit Tutto Mercato. Southampton il cumparase pe Lavia in iulie, cu 12,5 milioane de euro, de la…

- Francois Yabre, 31 de ani, fundaș central ivorian la nou-promovata Oțelul Galați, povestește cum e viața lui dupa trei ani in Romania și e convins ca fosta campioana poate lupta sa ajunga din nou in Liga 1. Francois Yabre este unul dintre jucatorii care au contribuit din plin la promovarea in eșalonul…

- Romania - Argentina 3-2. Acea optime de finala a fost un meci ale carui cifre sunt superioare partidei din semifinalele Champions League din acest an, Manchester City - Real Madrid 4-3, considerata una dintre cele mai frumoase all-time: confruntarea de la Mondialul american e superioara la toate capitolele…