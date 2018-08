Doua sectii reabilitate, sectia Pediatrie si Cardiologie isi asteapta pacientii la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe. Asa cum a reiesit in cadrul conferintei de presa de marti, pe langa dotarile moderne și confortabile, sectiile au fost dotate si cu echipamente medicale de ultima generație. In prezent sectia de Pediatrie dispune de un […] Articolul Obiectivul nostru este imbunatatirea asistenței medicale de urgența apare prima data in Mesagerul de Covasna .