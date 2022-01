Obiectivul Ministrului Sănătății: Nu a fost neapărat introducerea certificatului verde Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca obiectivul sau nu a fost neaparat introducerea certificatului verde COVID la locul de munca, deci nu se poate spune ca neimplementarea acestuia e un eșec al lui. Obiectivul lui, in schimb, a fost și e de a ține sub control pandemia. Rafila a mai afirmat ca, oricum, certificatul trebuia impus in septembrie și ca importanța lui scade pe masura ce ne apropiem de varful valului Covid, iar apoi de trendul descrescator al numarului de infectari. „N-am spus ca am neaparat acest obiectiv, el era unul dintre elementele sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul COVID la locul de munca. Alexandru Rafila: „Ideal era sa-l avem in septembrie. Semnificația lui a scazut in timp” Certificatul COVID la locul de munca. Alexandru Rafila: „Ideal era sa-l avem in septembrie. Semnificația lui a scazut in timp” Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a…

- Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca obiectivul sau nu a fost neaparat introducerea certificatului verde COVID la locul de munca, deci nu se poate spune ca neimplementarea acestuia e un eșec al lui. Obiectivul lui, in schimb, a fost și e de a ține sub…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca adoptarea proiectului privind certificatul verde ar fi „tardiva” in acest moment. Totodata, social-democratul a amintit ca el nu este de acord cu introducerea certificatului la locul de munca. Intrebat, miercuri, la Palatul Parlamentului, daca actuala coaliție…

- PSD, PNL și UDMR s-au ințeles ca certificatul electronic COVID-19 sa fie adoptat pana la finalul anului. Miercuri seara aceștia au modificat proiectul intocmit de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, așa incat sa fie eliminata prevederea care condiționa accesul angajaților la locul la munca…

- „Proiectul are susținerea PNL, eu ii garantez ca daca vine cu masuri care sa preintampine valul 5, noi vom arata ca susținem acest proiect, sa vina cu el”, a spus Florin Cițu.Intre timp, ministrul Sanatații a revenit asupra declarațiilor privind posibila sa demisie. Dupa ce marți seara a exclus o astfel…

- Pe de alta parte insa, o poziție diferita are ministrul Sanatații. Alexandru Rafila spune ca e reținut in privința introducerii obligativitații certificatului COVID. Urgentarea adoptarii certificatului verde vine in contextul in care noua tulpina de sars-cov-2 este confirmata in tot mai multe țari.Specialiștii…

- Alexandru Rafila, ministrul propus pentru Sanatate, a declarat ca desi cifrele oficiale arata ca circa doua milioane de persoane s-au imunizat in ceea ce priveste COVID-19, social-democratul estimeaza ca in jur de opt milioane s-ar fi infectat. De asemenea, a punctat faptul ca nu trebuie vazut Certificatul…

- Pana in 2023, in Romania ar trebui sa fie vaccinata peste 90% din populație, a anunțat marți secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Obiectivele stabilite de Guvern Pe langa obiectivul general pe care il reprezinta continuarea vaccinarii populației in condiții de siguranța, autoritațile…