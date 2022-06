Marius Croitoru (41 de ani) a acordat un interviu dupa ce a semnat contractul cu FC U Craiova 1948. Antrenorul a dezvaluit ca are ca obiectiv accederea in play-off. ”Sunt cu ganduri bune, cu ganduri de play-off, acum ramane sa reușim. Obiectivul este clar, acela de a merge in play-off. Nu este ceva imposibil. Eu zic ca avem lot și avem toate premizele de a merge in primele șase. Vor mai veni și jucatori. Negocierile au fost cum sunt negocierile, unul mai pune, unul mai lasa, unul mai vrea ceva, altul vrea altceva. Sunt negocieri și de asta au durat atat de mult. Important este ca am ajuns. S-a…