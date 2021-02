Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul regional de apa-canal ACET Suceava vrea ca in parteneriat cu Inspectoratul Școlar sa inființeze o clasa de invațamint dual, pentru formarea profesionala a elevilor. Prezent in studioul Radio Top, directorul ACET, inginerul Ștefan Groza, a declarat ca mai bine din cei 840 de angajați ai ACET…

- Primele doua clasate in Liga Nationala de handbal masculin, CS Dinamo Bucuresti si AHC Potaissa Turda, au obtinut victorii la ''masa verde'' (10-0) in meciurile programate marti, in etapa a 14-a, la Sfantu Gheorghe. Adversarele celor doua, SCM Politehnica Timisoara pentru Dinamo si AHC…

- CSM Bucuresti a obtinut o victorie scontata, miercuri, la Sfantu Gheorghe, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, in timp ce doua echipe creditate cu prima sansa s-au inclinat in partidele sustinute, CSA Steaua Bucuresti si Politehnica Timisoara. CSM Bucuresti a trecut de CSM Vaslui…

- Runda a 13-a din Liga Naționala de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", va fi gazduita de „Sepsi Arena" din municipiul Sfantu Gheorghe și se va desfașura la mijlocul saptamanii curente. Miercuri, 16 decembrie, sunt programate primele patru partidele: CSU Suceava – Dunarea Calarași (incepand cu ora 10:15),…

- Campioana Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si vicecampioana CSM Satu Mare sunt singurele echipe neinvinse din Liga Nationala de baschet feminin dupa primele patru etape. ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a trecut vineri de FCC Baschet Arad, la Targu Secuiesc, cu 74-50. Rebekah Jasmine Gardner, cu 19 puncte, si…

- La Suceava sint copii doritori sa invețe limba polona, chiar daca nu aparțin acestei minoritați. Declarația a fost facuta, la Radio Top, de președintele Uniunii Polonezilor din Romania-UPR, Ghervazen Longher. El a afirmat ca in baza unui protocol incheiat intre statul polon și statul roman, in județul…

- REȘIȚA – Studentele de la Clubul Sportiv Universitatea Reșița vor incepe campionatul Diviziei A in luna decembrie. Cele 20 de echipe participante au fost imparțite in trei serii, iar primele trei etape se vor juca sub forma de turneu! „In ceea ce ne priveste pe noi, competitia din acest an este una…

- Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a anuntat, miercuri seara, pe Facebook, ca in urma testarii intregii delegatii care a participat la turneul de la Sfantu Gheorghe, din Liga Nationala de handbal feminin, s-au inregistrat 20 de cazuri pozitive la COVID-19. ''De ce ne-a fost frica nu…