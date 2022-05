Obiectivele pe care Occidentul trebuie să le îndeplinească pentru ca Ucraina să câștige războiul Fostul șef al Comandamentului Statelor Unite pentru Operațiuni Speciale din Europa, generalul-maior in retragere Mike Repass, a declarat pentru CNN ca SUA și aliații sai trebuie sa faca patru lucruri pentru ca sa se asigure ca Ucraina o sa caștige razboiul: sa slabeasca Rusia prin imbunatațirea capacitaților de lupta ale Ucrainei; sa descurajeze Rusia prin sporirea capacitaților de lupta ale Statelor Unite și NATO; sa degradeze capacitațile Rusiei; sa construiasca o forța de rezerva strategica și operaționala pentru Ucraina care sa fie capabila sa lanseze operațiuni ofensive pentru a-i alunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Comandamentului Statelor Unite pentru Operațiuni Speciale din Europa, generalul-maior in retragere Mike Repass, a spus pentru CNN ca sprijinul comunitații internaționale pentru Ucraina trebuie sa fie suplimentat și a dezvaluit obiectivele pe care Occidentul trebuie sa le indeplineasca…

- Ucraina a primit avioane de lupta si piese de schimb pentru a-si consolida fortele aeriene, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, refuzand sa precizeze numarul acestora sau tarile care au furnizat aparatele, scrie AFP.„In prezent, au la dispozitie mai multe avioane de lupta decat…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Pentagonul a respins propunerea Poloniei de a-si transfera avioanele de lupta MiG-29 in Statele Unite pentru a fi livrate apoi in Ucraina, numind-o „neviabila", a declarat marti secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Pentagonul este in legatura cu guvernul polonez in legatura…

- Rusia cere Ucrainei sa înceteze acțiunile militare, sa își schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- O delegatie de inalti oficiali americani se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea unor potentiale sanctiuni si masuri de control al exporturilor pe care le-ar putea lua SUA si aliatii lor in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, a declarat luni pentru Reuters un…