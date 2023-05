Obiective turistice în Harghita, unul dintre cele mai spectaculoase județe din România Situat in estul Transilvaniei, in zona centrala a țarii, Harghita este, cu siguranța, unul dintre cele mai spectaculoase județe din Romania. Cu o mulțime de obiective turistice și naturale, județul este plin de turiști romani și straini, in special in zilele de vara, cand se pot face drumeții și se poate explora la pas intregul ținut. Daca nu ai fost pana acum in Harghita, o vacanța aici te poate... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

