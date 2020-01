Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment (ora 6:00), circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei este asigurata pe toate sectoarele, fara evenimente rutiere cauzate de starea vremii sau a carosabilului, potrivit Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi. Ninge moderat in județele Neamț, Suceava și Botoșani, ninsori…

- SCM Politehnica are in 2020 sansa sa-si apere trofeul cucerit in 2019 – Cupa Romaniei. Jucatorii pregatiti de Pero Milosevic s-au impus azi pe terenul divizionarei secunde Magnum Botosani, cu 24-21 (12-10) in mansa unica din sferturile de finala ale competitiei K.O. Este pentru a treia oara la rand…

- Un barbat din Botosani a fost impuscat de politisti dupa ce acesta i-a atacat cu toporul. Inaintatea conflictului cu politisti botosaneanul si-a injunghiat fiul si incerca sa scape prin vecini. Barbatul impuscat a fost transportat la spital.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o informare de vreme rece, ninsori si depuneri de polei, valabila pana marti dimineata in majoritatea regiunilor tarii. Astfel, in intervalul 2 decembrie, ora 07:00 – 3 decembrie, ora 10:00, aria precipitatiilor va cuprinde regiunile din vestul,…

- Campioana României nu a achitat înca celor de la FC Botoșani suma pentru achiziționarea lui Catalin Golofca. Formatia din Gruia trebuie sa plateasca 270.000 de euro trupei din zona Moldovei, dar banii înca nu au ajuns la Botosani. Cele doua echipe au ajuns la o întelegere…

- Taranii din Botosani se plang ca in ultimii ani au ajuns dincolo de limita suportabilului din cauza ca pretul oferit de procesatori pe litrul de lapte sau pe kilogramul de carne este prea mic, iar statul nu face mai nimic sa-i ajute.

- Un adolescent de 17 ani din judetul Botosani a fost injunghiat mortal de propria mama. Dupa ce si-au ucis fiul femeia a incercat sa se sinucida. A fost insa gasita de politisti si dusa la spital. Cel mai probabil va fi mai apoi retinuta si cercetata pentru omor.