Au aparut mai multe informații despre Thomas Matthew Crooks, tanarul de 20 de ani lichidat de un lunetist al Secret Service in urma atentatului asupra lui Donald Trump la Butler, in Pennsylvania. Crooks a fost descris ca un „solitar", agresat la școala pentru ca purta haine de vanatoare. A fost respins și de la clubul […]