- Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie 15, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. Pentru Halep este al 24-lea trofeu la simplu in circuit. Romanca va urca pe locul 6 WTA. The post Simona Halep a caștigat turneul de la Toronto…

- Simona Halep (locul 15 WTA si cap de serie 15) a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In ultimul act al competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (locul 24WTA), scor 6-3, 2-6, 6-3, in…

- Simona Halep a cucerit duminica titlul cu numarul 24 din cariera, dupa ce s-a impus in finala de la Toronto (WTA 1000). Dupa meciul cu Beatriz Haddad Maia, fosta lidera mondiala le-a mulțumit fanilor, copiilor de mingi, dar și antrenorului Patrick Mouratoglou.

- Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA) a vorbit despre confruntarea cu Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) din finala turneului de la Toronto. Simona Halep - Haddad Maia, in finala de la Toronto, se joaca de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2 Jucatoarea din Brazilia…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Beatriz Haddad Maia in finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce brazilianca a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-4, 7-6 (4), in a doua semifinala de sambata, anunța AGERPRES. Fii…

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, invingatoarea urmand sa joace in finala cu castigatoarea duelului dintre romanca Simona Halep si americanca…

- Simona Halep iși continua marșul triumfal in turneul de la Toronto. A invins-o pe Jil Teichmann și a ajuns in „sferturi” fara sa piarda nici macar un set. In turul urmator o va infrunta pe Cori Gauff, o sportiva pe care a invins-o de doua ori in acest an, dar care i-a pus mereu probleme. […] The post…