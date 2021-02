Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor are 14 miliarde de lei alocati in 2021, dintre care pentru modernizarea infrastructurii feroviare circa 1,4 miliarde de lei, scrie Ziarul Financiar. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor este de 14,1 miliarde de lei, o crestere cu 9,4% fata de executia din 2020, potrivit…

- Ministerul Transporturilor are un buget total de 14,1 mld. lei in 2021, dintre care intretinerii si modernizarii infrastructurii rutiere sunt alocati 5,8 mld. lei. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor in 2021 este de 14,1 mld. lei, in crestere cu 9,4% fata de bugetul din 2020. Pentru…

- Bugetul pe 2021 adoptat de Guvern arata diferit comparativ cu varianta inițiala a proiectului. Bugetele multor instituții au suferit modificari, printre acestea aflandu-se Sanatatea, Educația, MAI, MAE, Transporturi. Deficitul pe cash ramane la fel, de 7,16% din PIB (80 miliarde lei), iar pe ESA de…

- Ministrul Educatie i, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat domeniului pe care il gestioneaza, in acest an, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. "Anul trecut, era Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna,…

- Ministerul Finanțelor a publicat pentru cetațenii Republicii Moldova bugetul pentru anul curent. Bugetul pentru anul 2021 prevede cheltuieli de 81,3 miliarde de lei, iar venituri de 66,91 miliarde de lei. In anul curent, autoritațile oficiale ofera patru surse de venit: impozite și taxe, contribuții…

- Finalizarea șoselei de mare viteza dintre județele Cluj și Alba este un proiect inclus in bugetul anual de 8 miliarde de lei pe care Romania il are la dispoziție in acest an pentru infrastructura rutiera si feroviara.