- Un alt sistem de aparare antiaeriana Pantiir S1 a fost montat langa reședința președintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai, potrivit unor imagini din satelit, noteaza Sever Realii potrivit Rador Radio Romania.

- Rromania va dona Ucrainei un sistem de aparare PATRIOT, a decis Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), in ședința de astazi. “Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situației de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante și masive ale Rusiei asupra civililor și a infrastructurii…

- Romania va trimite un sistem de aparare antianeriana Patriot in Ucraina, a decis joi CSAT in sedinta.Oficial "Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situatiei de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante si masive ale Rusiei asupra civililor si a infrastructurii civile, mai ales…

- Surse rusești au confirmat, pe 16.06.2024, ca prima baterie de rachete antiaeriene S-500 Prometheus a fost desfașurata in Ținutul Krasnodar. Cel mai recent sistem de aparare antiaeriana și antiracheta va acoperi Podul Crimeea construit peste Stramtoarea Kerci.STIRIPESURSE.

- Surse rusești au confirmat, pe 16.06.2024, ca prima baterie de rachete antiaeriene S-500 Prometheus a fost desfașurata in Ținutul Krasnodar. Cel mai recent sistem de aparare antiaeriana și antiracheta va acoperi Podul Crimeea construit peste Stramtoarea Kerci, nonteaza defense.ro.

- Statele Unite vor trimite in urmatoarele zile inca un sistem de aparare antiaeriana de tip Patriot in Ucraina, scrie New York Times, citand oficiali de rang inalt civili si militari sub protectia anonimatului. Acest sistem este desfasurat in prezent in Polonia, unde apara un contingent american care…

- Președintele Klaus Iohannis s-a dezlanțuit! Acesta spune ca Romania nu va trimite un sistem Patriot Ucrainei, asta pana cand Armata nu va decide ca acest lucru e necesar și CSAT va aproba asta. Zelenski poate sa aștepte o decizie, nu e nimic urgent spune Iohannis!

- Grecia a propus infiintarea unui sistem paneuropean de aparare antiaeriana, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, intr-un interviu difuzat joi de postul de televiziune Skai, transmite DPA, potrivit Agerpres.