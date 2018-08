Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar care mergea, cu mainile ridicate, pe o strada din apropierea Pieței Victoria, este batut cu bastonul de un jandarm, care il lovește pe spate și in cap, apoi un alt jandarm da cu piciorul il el. Totodata, in alte imagini mai apare un barbat cu un tricou pe care scrie #farapenali, care…

- Toate cele 20 de persoane aflate la bordul unui avion militar de colectie care s-a prabusit sambata dupa-amiaza in estul Elvetiei si-au pierdut viata, au confirmat duminica autoritatile locale, transmite...

- Aproximativ 30 de pasageri au fost dusi la un spital local dupa ce au inceput sa se simta rau in timpul zborului. Cauza se crede ca a fost scaderea presiunii in cabina."Pasagerii s-au plans ca aveau dureri de cap si de urechi si ca le era greata", a spus purtatorul de cuvant al politiei.La…

- O aeronava apartinand Sun Express, care circula pe ruta Ankara Dusseldorf, a aterizat, in aceasta dimineata, de urgenta, pe Aeroportul Henri Coanda. Reprezentantii aeroportului anunta ca avionul a aterizat in regim de urgenta din cauza unei pasagere cu probleme cardiace. La bordul aeronavei se aflau…

- In ultimii ani, organizatorii festivalurilor de muzica au adaugat pe lista articolelor interzise niste obiecte neasteptate, aparent banale si inofensive, folosite pe post de accesorii de catre festivalieri, dar care s-au dovedit in unele cazuri chiar periculoase.

- Obiecte interzise la Neversea 2018. In situația in care un Participant are asupra sa obiecte ilegale, Organizatorul il va preda autoritaților. ESTE INTERZISA intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cat și cu alte dispozitive de genul acesta in Zonele Festivalului. NEVRSEA 2018…

- Noi incercari de a introduce substante si obiecte interzise pe teritoriul inchisorii au fost soldate cu esec. Angajatii Penitenciarului numarul 18 de la Branesti au contracarat doua tentative de acest gen.

- S-a pus capat, oficial, cautarii avionului MH370, disparut fara urma in timp ce efectua un zbor de la Kuala Lumpur la Beijing in 2014. 239 de persoane, aflate la bord, au disparut și nu se știe nimic despre soarta lor, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.