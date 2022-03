Stiri pe aceeasi tema

- Poate nu este ceva specific romanesc, poate este, poate… De cele mai multe ori, pe aici, pe la noi (dar poate și prin alte parți ale lumii, nu știu), o mama impingatoare de carucior are tendința de a traversa strada, prin loc permis sau nepermis, impingand in fața caruciorul. Nu sunt de specialitate,…

- Restul lumii a trecut de mult la lamurirea fazelor dificile cu ajutorul tehnologiei VAR. Noi suntem, in continuare, la mana unor „cavaleri ai fluierului“, precum Lucian Rusandu (40 de ani) care „mutileaza“ meciuri, cum s-a intamplat la FCSB - Farul (2-0).

- Armata Ucrainei ataca convoaiele rusesti cu drone si arme antitanc de ultima generatie, avioanele si elicopterele sunt luate in vizor cu arme americane, iar la sol actioneaza forte speciale antrenate de CIA.

- Cotidianul turc Karar a publicat un material despre Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22), cei doi romani transferați de Galatasaray in vara lui 2021. Titlul, sugestiv, este „10 milioane de regrete in Cimbom”, aluzie la banii platiți de clubul din Istanbul in schimbul celor doi mijlocași.…

- Florin Citu a explicat, luni seara, la Digi 24, ca a agreat interventia statului in cazul preturilor pe piata energiei si a gazelor naturale, dar a atras atentia ca autoritatile trebuie sa decida care va fi politica de acum inainte in aceasta privinta, aratand ca o piata controlata va ramane una nedezvoltata.…

- Moscova indeamna conducerea Republicii Moldova sa se concentreze pe solutionarea problemelor din relatiile bilaterale si pe conferirea unei dinamici pozitive procesului de reglementare in Transnistria, in loc sa critice prezenta fortelor de mentinere a pacii in regiune, a declarat joi directorul-adjunct…

- Pandemia ''este departe de a se fi terminat'', a avertizat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dezaproband in acelasi timp ideea ca varianta Omicron a coronavirusului este una blanda, relateaza AFP.

- Anamaria Prodan (49 de ani) a reacționat dupa ce Ana Pirvulescu, soția lui Paul, fotbalist la Academica Clinceni, a atacat-o printr-o serie de mesaje publicate in social media. Implicarea Anamariei Prodan la Academica Clinceni parea certa. De altfel, fiica sa, Rebecca, cea care urma sa fie șefa in acte,…