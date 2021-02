Accident rutier in municipiul Constanta-Zona Gorbaciov

Un accident rutier a avut loc in acesta noapte, pe strada Eliberarii, din municipiul Constanta, in Zona Gorbaciov, in fata Bisericii Adventiste Speranta.Potrivit informatiilor noastre un autoturism, marca Opel, cu numere de Constanta, a parasit, din motive neelucidate, strada Eliberarii, a intrat… [citeste mai departe]