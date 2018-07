Stiri pe aceeasi tema

- Obiecte de arta, de recuzita si personale ale actorului Robin Williams vor fi scoase la licitatie pe 4 octombrie, la casa Sotheby's din New York, la patru ani de la moartea celebrului artist, potrivit The Hollywood Reporter.

- "Harry Potter and the Cursed Child" a castigat premiul Tony la categoria "cel mai bun spectacol de teatru" duminica seara, la New York, intr-o gala dominata insa de spectacolul "The Band's Visit", care a impresionat in categoriile dedicate musicalurilor, obtinand 10 premii, inclusiv trofeul suprem…

- Licitatia de lucrari de arta din colectia miliardarului David Rockefeller a stabilit un record, inregistrand incasari de peste 646 de milioane de dolari in prima dintre cele trei zile ale evenimentului organizat de casa Christie's la New York, scrie bbc.com, potrivit news.ro.Una dintre cele…

- O licitatie de obiecte decorative organizata de casa Sotheby's din Paris, a carei piesa de rezistenta a fost o masa de desen realizata de sculptorul Francois-Xavier Lalanne pentru creatorul de moda Karl Lagerfeld, a obtinut joi 11,6 milioane de euro in urma vanzarii celor 134 de loturi, suma record…

- O editie princeps a cartii "The Birds of America", de John James Audubon, una dintre cele mai renumite lucrari de istorie naturala din lume, estimata la 12 milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata in luna iunie la New York, au anuntat miercuri reprezentantii…