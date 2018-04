Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea cea mai mare crestere economica dintre toate tarile din Europa in 2018 in afara de Malta, considera Fondul Monetar International in raportul sau de primavara. FMI prognozeaza o crestere de 5,1% pentru Romania in 2018, in ultimul raport, fata de proiectia anterioara de 4,4%. …

- Autor: Adrian NASTASE Lumea globalizata in care traim se bazeaza tot mai mult pe existenta „gusterilor” – indivizi care inghit pe nemestecate tot ce li se ofera ca informatie. Internetul ii ajuta. De aceea nu mai au nevoie sa judece singuri. Se alimenteaza cu like-uri. Voteaza in turma cu lanternele…

- Germania este principalul partener economic al Romaniei in Europa, potrivit unui raport Eurostat prezentat, luni, de Mediafax . Anul trecut, Romania a importat majoritatea marfurilor din Germania, iar cele mai multe exporturi au fost tot catre Germania. Datele Eurostat arata ca exporturile spre Germania au…

- Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești a organizat in Romania, in perioada 16 – 26 martie 2018, in cadrul proiectului Erasmus+KA2 – Europa: ti vedo e ti vivo, laboratorul de cercetare pentru elevi. La acest schimb de experiența au participat echipe de elevi și cadre didactice din toate țarile partenere…

- Ieri, la restaurantul Harlequin din statiunea Mamaia, a avut loc conferinta de presa premergatoare celei de-a cincea editii a Maratonului Nisipului, considerat unul dintre cele mai mari maratoane din Europa, ce se desfasoara integral pe nisip. Evenimentul va avea loc duminica, 25 martie, pe plaja din…

- Venetia se lupta cu inundatii care au afectat o buna parte din oras. In Croatia, alunecarile de teren au lasat multe familii fara locuinte. Iar Marea Britanie se pregateste de un nou val de frig siberian.

- Firma globala de avocatura Clifford Chance a lansat Dawn Raids App, o aplicatie mobila care ofera clientilor ce fac obiectul unei inspectii un ghid in timp real si pas cu pas asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au, precum si acces rapid la specialistii Clifford Chance de la care pot primi…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…