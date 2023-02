Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a doborat, vineri, un obiect suspect aflat la mare altitudine in spatiul aerian al Statelor Unite, in largul statului Alaska, anunta Casa Alba, la mai putin de o saptamana dupa doborarea unui balon chinez de recunoastere.

- Statele Unite au recuperat primele resturi ale presupusului balon de recunoastere chinez doborat sambata. Anunțul a fost facut de John Kirby, un purtator de cuvant al Casei Albe, care a subliniat ca nu se pune problema restiturii lor Chinei, relateaza AFP.

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Statele Unite au incheiat un acord cu Tarile de Jos si Japonia pentru a restrictiona exporturile unor echipamente avansate de fabricare a cipurilor in China, in cadrul discutiilor care s-au incheiat vineri, a relatat Bloomberg, citand persoane familiarizate cu chestiunea. Acordul ar extinde unele controale…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia vrea sa puna capat „razboiului” din Ucraina, renunțand la referința sa standard la „o operațiune militara speciala”, și a precizat ca acest lucru va implica in mod inevitabil o soluție diplomatica. Referindu-se la conflictul din Ucraina ca la un „razboi”,…