- Armata rusa a dat asigurari vineri ca respecta armistitiul de doua zile pe care Moscova l-a decretat unilateral in Ucraina cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, insa a acuzat Kievul de continuarea bombardamentelor, informeaza AFP si Reuters. "In pofida respectarii regimului de incetare a focului…

- Un „obiect de dimensiuni mici in forma de minge” a fost descoperit zburand „in vant” și doborat in regiunea Rostov, din sudul Rusiei, a transmis guvernatorul Vasili Golubev,, citat de Pivyet Rostov și de Newsweek . OZN-ul ar fi fost reperat pe 3 ianuarie, la aproximativ 2.500 de metri altitudine deasupra…

- Marți seara, sistemele de aparare antiaeriana au distrus un obiect de mici dimensiuni in forma de balon in districtul Miasnikovski din regiunea rusa Rostov, care zbura liber in bataia vantului, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, pe canalul sau de Telegram. Fii la curent…

- Gigantul rus al gazelor Gazprom a amenintat marti ca va reduce livrarile de gaze catre Republica Moldova prin Ucraina, acuzand Kievul ca pastreaza din livrarile destinate vecinului sau, transmite CNBC. Intr-o declaratie publicata pe reteaua de socializare Telegram, Gazprom a spus ca volumul de gaze…

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene, relateaza dpa. Pavel Filipciuk, seful administratiei de ocupatie, a declarat intr-un discurs…

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Autoritațile ruse au trimis Iranului bani in numerar și modele de arme occidentale capturate in razboiul din Ucraina, primind in schimb un transport de drone, a declarat pentru Sky News o sursa din randul serviciilor de securitate, noteaza MEDUZA citat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi…

- Republica Moldova nu mai primește energie electica din Ucraina, dupa ce infrastructura ucraineana a fost afectata de bombardamentele Federației Ruse. Autoritațile de la Chișinau achiziționeaza energie electrica in proporție de 100 % de la MGRES, centrala termoelectrica din regiunea transnistreana.