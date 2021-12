Obiceiurile din Ajunul Craciunului vor fi reluate in județul Gorj. In perioada pandemiei in foarte multe localtați s-a renunțat la colindeți sau pițarai, cum se numește obiceiul respectiv. Sute de copiii merg din casa in casa in satele din zona submontana și nu numai, transmit urari gazdelor și primesc diferite daruri, precum dulciuri sau fructe. Localnicii din Baia de Fier au fost deja anunțaț sa se pregateasca pentru Ajunul Craciunului, avand in vedere ca obiceiul pițarailor va fi reluat, dupa diminuarea restricțiilor din pandemia de coronavirus. „Dragi baieșeni, va anunțam ca in ajunul Craciunului,…