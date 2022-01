Obicetiv cert: victorie la polul frigului SCM OHMA Timișoara incheie turul Ligii Naționale de baschet masculin cu un meci in deplasare, la Miercurea Ciuc. Partida dintre formația locala CSM VSKC și Leii din Banat va avea loc vineri, 14 ianuarie, de la ora 18,00 și este televizata. Conform protocolului impus de F. R. Baschet, delegația timișoreana a facut testul Covid, inaintea ... The post Obicetiv cert: victorie la polul frigului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- CFR Timișoara a reușit la ultimul meci din sezonul regulat o victorie pe teren propriu. A fost 4-1 in prima liga de futsal cu Sportul Cioraști, și banațenii vor merge in play-off. Antrenorul jucator Robert Lupu a deschis scorul cand inca nu trecusera doua minute, dar oaspeții au reacționat imediat,…

- SCM Timișoara a obținut o victorie destul clara la reluarea Ligii Naționale de baschet masculin. Banațenii au trecut pe teren propriu de CSA Steaua București cu scorul de 84-66, in epilogul etapei a 10-a. Timișoara a bifat a 6-a victorie a stagiunii fara Darrion Strong, cel mai bun marcator al echipei…

- Leii din Banat se deplaseaza la Sibiu pentru meciul din etapa a IX-a a Ligii Naționale de baschet masculin (LNBM). Partida CSU Sibiu – SCM OHMA Timișoara este programata vineri, 19 noiembrie, de la ora 19,00. Jocul a fost prefațat de pivotul nostru Lazar Laszlo: „Știm ca Sibiul nu a avut cel mai bun…

- SCM Timisoara se deplaseaza la Cluj-Napoca, pentru confruntarea cu campioana naționala, U-BT. Partida conteaza pentru etapa a VII-a a Ligii Naționale de baschet masculin și va avea loc duminica, 7 noiembrie, de la ora 17.20. Formația banateana are patru victorii și o infrangere, in vreme ce ardelenii…

- SCM Timișoara a surclasat-o pe CSM Ploiești in duelul direct, incheiat cu scorul de 95-72 din cadrul etapei a 6-a a Ligii Nationale de baschet masculin. A fost o evolutie convingatoare a alb-violetilor in fata unui adversar care venea in Banat cu patru victorii si un esec. Elevii lui Petricevic au pornit…

- Partida SCM OHMA Timișoara – CSM Ploiești deschide etapa a VI-a din Liga Naționala de baschet masculin. Jocul va avea loc vineri, 29 octombrie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Antrenorul gazdelor, Dragan Petricevic, a facut declarații inaintea jocului cu nou-promovata din Ploiești. Despre…

- Prim-divizionara de baschet a orasului joaca pe teren propriu in etapa a IV-a a Ligii Naționale, cu CSM Focșani. Partida va avea loc sambata, 16 octombrie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Cu incepere de saptamana trecuta, titulatura echipei s-a schimbat in SCM OHMA Timișoara, iar primul joc…