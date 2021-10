Obiceiurile pe care le considerăm inofensive, dar sunt nocive pentru sănătate. Mestecatul gumei afectează memoria Exista mai multe obiceiuri pe care oamenii le fac zi de zi, fara a ști ca dauneaza sanatații foarte tare, cum ar fi culcatul la ore tarzii, mancatul in exces sau chiar inhibarea stranutului. Așadar, anumite obiceiuri pe care le avem și le consideram inofensive, in timp ne pot face mult rau. Inhibatul stranutului afecteaza creierul Daca ne vine sa stranutam și ne abținem este foarte grav. Acest gest afecteaza sistemul respirator, vasele sanguine ale capului, creierul dar și esofagul. Principala funcție a stranutului este eliminarea bacteriilor, virusurilor și particulelor de praf din organism.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii și autoritațile nu obliga pe nimeni sa se vaccineze, ci doar o recomanda, atrage atenția epidemiologul Octavian Jurma, intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook, care avertizeaza totodata ca ”doar pandemia va obliga sa va infectati fara consimtamant, iar romanii umplu spitalele si cimitirele”,…

- Copiii care folosesc o tableta sau un telefon performant inainte de somn nu pot dormi si risca sa se imbolnaveasca, sustin cercetatorii britanici. Medicii din tara noastra confirma aceste afirmatii si avertizeaza parintii ca obiceiul provoaca probleme psihologice si neurologice grave. Utilizarea tabletelor…

- Maramureșul se confrunta cu o scadere a efectivelor de animale. Și asta se poate vedea cu ochiul liber. In loc de cai avem acum tractoare, oile sunt și ele puține, in multe din gospodariile maramureșenilor acestea fiind disparute. Vaca se mai ține la țara, ca da lapte, gaini și porci. Fanul nu se mai…

- Medicii nu știu ce sa faca in fața acestei maladii neobișnuite. In SUA, la secțiile de urgența vin valuri de pacienți de un nou tip: consumatori obișnuiți de canabis, afectați de varsaturi necontrolate și repetitive. Un fenomen cunoscut, dar inca neințeles. Sindromul de hiperemeza canabioida Medicii…

- Giorgiana Radu Nu-mi place sa cer, iar atunci cand se intampla inseamna ca ceva ma strange, ca situatia este urgenta. Sigur ca e firesc sa solicitam sprijin, nu putem functiona de unii singuri in viata asta, doar ca fiecare om, apropiat sau nu, are propria existenta, cu probleme și timp care nu ajunge.…

- Nu-mi place sa cer, iar atunci cand se intampla inseamna ca ceva ma strange, ca situația este urgenta. Sigur ca e firesc sa solicitam sprijin, nu putem funcționa de unii singuri in viața asta, doar ca fiecare om, apropiat sau nu, are propria existența, cu probleme și timp care nu ajunge. Și atunci,…

- Dușul fierbinte poate provoca vasodilatația, o problema de sanatate care poate afecta in mod semnificativ circulația sangelui. Vasodilatația slabește peretele venos și dilata venele. Temperatura ridicata cauzeaza vasodilatație, motiv pentru care experții in sanatate ne recomanda sa evitam dușurile fierbinți.…

- Federatia Sanitas a transmis, luni, ca 60,14% dintre angajatii in Sanatate sunt, fie vaccinati, fie s-au infectat cu virusul SARS-C0V-2 in ultimele 6 luni si au anticorpii necesari. Medicii sunt vacicnati in proportie de 70%, potrivit unui studiu realizat de sindicalisti. Celelalte categorii…