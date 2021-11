Obiceiurile nocive ale părinților care dăunează copiilor Aproximativ 70% dintre copii petrec cel putin trei ore pe telefon/laptop/tableta in fiecare zi, insa nici parinții lor nu se lasa mai prejos, ba chiar aceștia urca la procentul de 82%. Copiii observa si copiaza mereu ceea ce fac parintii lor, iar acest lucru se observa foarte bine in zilele noastre. Copiii au ajuns sa fie mai distrași de un telefon decat un prieten sau, și mai important, decat de familie sau școala. Atunci cand copiii vad ca parintii lor isi folosesc in mod constant dispozitivele, considera un astfel de comportament normal si le urmeaza exemplul, deoarece ii iau drept un model… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

