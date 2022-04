Stiri pe aceeasi tema

- Acesta zi, cunoscuta și sub numele de Moșii de Florii (caci precede sarbatoarea Floriilor), ne amintește de Invierea lui Lazar, ziua in care Iisus a savarșit o mare minune și l-a inviat pe Lazar din morți. Sambata de dinaintea Floriilor este cunoscuta drept Sambata lui Lazar sau Moșii de Florii…

- Purtand cruci de lemn și cantand imnuri, creștinii catolici au organizat o procesiune in Orașul Vechi al Ierusalimului in Vinerea Mare, refacand traseul tradițional pe care Iisus l-a urmat pana la rastignire. Credincioșii care urmeaza calendarul occidental au inceput sarbatoarea pascala din Vinerea…

- Astazi, 25 martie, este Buna Vestire, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca il va naște pe Hristos. Sarbatoarea este in postul Paștelui și aduce o dezlegare la pește, așa ca oamenii și-au facut deja cumparaturile pentru a sarbatori.Crapul și macroul se vand cel mai bine, pentru ca au cele mai…

- Buna Vestire sau Blagovestenia este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus. Sarbatoarea este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. Potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe de Buna Vestire, pent

- In fiecare an, pe 25 martie, praznuim prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului, Buna Vestire. In aceasta zi de sarbatoare in calendar ortodox se aminteste despre momentul in care Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria ca va naste pe Mesia. Locul unde se crede ca Fecioara Maria a primit…

- Buna Vestire sau Blagovestenia este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus. Sarbatoarea este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. Potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe de Buna Vestire, pentru a nu avea necazuri tot anul. Fii…

- Pe 25 martie este sarbatoare cu roșu in Calendarul Creștin Ortodox. Credincioșii cinstesc Buna Vestire (Blagovestenia, termenul slav), prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului. Este și dezlegare la pește.

- Intampinarea Domnului este cea mai mare sarbatoare a lunii februarie și semnifica Intampinarea pruncului Iisus la templu la 40 de zile de la naștere.Intampinarea Domnului sau Stratenia este este celebrata chiar la inceputul lunii, pe data de 2 februarie.Sarbatoarea da dezlegare la pește și marcheaza…