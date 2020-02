Ambasada SUA la Bagdad a fost atacata cu rachete. S-au auzit cel putin patru explozii

Mai multe rachete au lovit, duminica devreme, in apropiere de ambasada americana de la Bagdad, a indicat pentru AFP o sursa militara americana, al 19 lea atac contra intereselor americane in Irak in aproape patru luni.S au auzit explozii… [citeste mai departe]