- Brasovenii sunt asteptati, pe 1 februarie 2020, la obiceiul traditional Farsang, in localitatea Ormenis. Un obicei traditional al comunitatii maghiare din Tara Barsei, Farsangul este un ceremonial de primavara ce precede intrarea in Postul Pastelui. In cadrul alaiului ce strabate localitatea,…

- In perioada 01.02.2020 – 04.02.2020, se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul : Nadlac II PTF– A1 – A11 – DN7 – A1 – DN1 – Șercaia ( județul Brașov) – DN1S – Hoghiz– DN13 – Centura Brașov – DN73 – Cristian ( județul Brașov) Vehiculul transporta o structura metalica.…

- Azi si maine puteti cumpara decoratiuni facute de copiii institutionalizati! Joi (19 decembrie 2019), dar și vineri (20 decembrie 2019), intre orele 15.00 – 19.00, la Coresi Shopping Resort, brașovenii și turiștii pot gasi decoratiuni si daruri speciale lucrate cu multa migala de copiii…

- Sambata, 21 decembrie, incepand cu ora 11.00, la Muzeul Satului din Baia Mare sunt asteptati colindatori din intreg judetul in cadrul evenimentului “Craciun in Maramures”. Actiunea de sambata se va baza pe reconstituirea obiceiurilor de Craciun din satele maramuresene. “Consiliul Judetean Maramures…

- Dupa mai multe luni de așteptare, transportul metropolitan va ajunge la Rașnov din 23 decembrie. Cel puțin așa s-a stabilit impreuna cu reprezentanții Asociației Metropolitane de Dezvoltare Durabila a Transportului Brașov. Toate detaliile au fost pregatite, astazi fiind facuta chiar și o vizita in teren,…

- Satele pitoresti din inima Transilvaniei se pregatesc pentru sarbatori ca-n povesti. In case care pastreaza farmecul trecutului, turistii gasesc o atmosfera incantatoare. Locuintele sunt decorate cu mobila veche din lemn si cu semineuri.

- Craciunul Copiilor, eveniment organizat anual de Revista pentru parinți „Odoraș” are loc in premiera chiar in inima capitalei – la Palatul Republicii. Organizatorii pregatesc o sarbatoare de amploare pentru micii oaspeți, dar și parinții vor avea parte de surprize și intalniri placute. Acest eveniment…

- Misiunea de anul acesta: liceenii din Prejmer! Obiecte din margele, bijuterii, jucarii crosetate, cani, farfurii, portrete, esarfe sau tricouri, dar si globuri, aranjamente traditionale de Craciun, coronite. Sunt cateva dintre lucrurile pe care brașovenii și turiștii le vor gasi in cea…