Stiri pe aceeasi tema

- Crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul a fost inalțata, pentru prima data, la 14 septembrie 335. Aceasta sarbatoare este pastrata și astazi cu sfințenie de catre toți credincioșii. Pe 14 septembrie se spune ca se sfarșește vara și incepe toamna. Conform tradiției, in aceasta zi se inchide pamantul…

- Inalțarea Sfintei Cruci este cea mai veche și cea mai importanta dintre sarbatorile creștine inchinate cinstirii crucii lui Isus. Atat in calendarul bizantin, cat și in cel latin aceasta sarbatoare se ține pe data de 14 septembrie. Crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul a fost inalțata, pentru…

- Inalțarea Sfintei Cruci este a doua mare sarbatoare din calendarul creștin ortodox al lunii septembrie 2018. Inalțarea Sfintei Cruci pica pe 14 septembrie și este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant.

- Pe data de 14 septembrie creștinii praznuiesc Inalțarea Sfintei Cruci, zi in care in calendar se precizeaza ca se ține post negru. Aceasta sarbatoare a fost instituita de Biserica in urma a doua evenimente. Primul se refera la aflarea Crucii pe care a fost rastingnit Iisus Hristos și inalțarea ei…

- SFANTA MARIA MICA, 8 septembrie. Potrivit traditiei ortodoxe, rugaciunile adresate Maicii Domnului in aceasta zi de sarbatoare de catre cele care isi doresc un copil sunt mai ascultate ca oricand.

- Aceasta sarbatoare are data fixa, fiind celebrata mereu pe 6 august, si este considerata a fi una cu o importanta deosebita in randul sarbatorilor ortodoxiei, interpretarea ei fiind aceea de dovada pe care o aduce Mantuitorul direct apostolilor despre dumnezeirea Sa. In ceea ce priveste obieciurile…

- Biserica Ortodoxa Romana il sarbatoreste vineri pe Sfantul Ilie Tesviteanul, celebrat drept facator de minuni si aducator de ploi in perioada de seceta. Sfantul Ilie a venit pe lume cu peste 800 de ani i. Hr., in tinutul Tesvi din Galaad, intr-o familie de preoti, intr-o perioada in care iudeii…

- HOROSCOP ZILNIC VINERI 20 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E vremea sa te eliberezi de o zona sumbra a amintirilor de odinioara, pentru ca ceea ce ai trait atunci, nu mai are nicio legatura cu prezentul. Inchide acel capitol odata pentru totdeauna, iarta si uita ce s-a intamplat,…