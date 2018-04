Etnologul si documentaristul Paul Buta este unul dintre galatenii care studiaza aceste traditii si incearca sa le pastreze vii. In nordul judetului, el a descoperit o pasca in forma de cozonac cu branza in colturi, care nu are marginea facuta, simbolizand o poarta a sufletului pentru morti. Buta spune ca modul inedit de a pregati pasca inca se mai pastreaza in cateva comunitati rurale din Galati. „Pasca exista in toate regiunile t (...)