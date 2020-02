Obiceiuri creștine: Moșii de Iarnă și Săptămâna Albă Creștinii ortodocși se pregatesc pentru praznicul Moșilor de Iarna, fiecare dupa posibilitați. In ziua Moșilor de Iarna, dar și in toate sambetele dedicate pomenirii morților pana la Sfintele Paști, creștinii pastreaza legatura cu cei plecați dincolo, prin participarea la slujbele de comemorare, prin rugaciuni, prin milosteniile pe care le fac pentru cei adormiți. Cum sa cinstim Adormiții la praznicul Moșilor de Iarna In fiecare an, in sambata premergatoare Duminicii Infricoșatoarei Judecați, cunoscuta și ca Lasatul sec de carne pentru Postul Sfintelor Paști sau Moșii de Iarna, in bisericile creștin-ortodoxa… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

