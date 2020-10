Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane fara maști au fost evacuate miercuri din curtea Catedralei Mitropolitane, unde este expusa racla cu moaștele Sfintei Parascheva, pentru ca nu aveau buletin de Iași, transmite Ziarul de Iași. RESTRICȚII in toata țara! Raed Arafat a facut anunțul: Ce este INTERZIS Nemulțumiții evacuați…

- Cancelarul german Angela Merkel a recomandat recent o masura de protecție impotriva noului coronavirus simpla și aflata la indemana tuturor: aerisirea regulata a incaperilor. Silviu Gurlui, profesor la Facultatea de Fizica din Iasi, a explicat la Digi24 de ce aceasta masura este eficienta și ne poate…

- ​​Catalina Curceanu este prim cercetator în domeniul fizicii particulelor elementare si al fizicii nucleare (Laboratori Nazionali di Frascati, Institul Național de Fizica nucleara Italia), decorata de președintele Iohannis cu Ordinul si medalia „Meritul Cultural”, a colaborat cu Roger…

- Fritz a recunoscut ca nu are masina, desi are permis de conducere, pentru ca prefera sa mearga cu bicicleta: "Nu am nicio mașina. Circul doar cu bicicleta. Nu mi-am cumparat niciodata o mașina, pentru ca am trait in orașe cu transport in comun". Referitor la mancarurile traditionale romanesti…

- Germania adauga județul Iași pe lista zonelor de risc. Oamenii veniți din zona Moldovei nu prezentau insa risc de imbolnavire in plina stare de urgența, cand Romania avea nevoie de oameni care sa culeaga sparanghel. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anun ta ca autoritatile germane au actualizat…

- Germania continua sa inregistreze o crestere a noilor cazuri de COVID-19 de la o zi la alta, numarul raportat vineri ajungand la un nivel care nu s-a mai intalnit din luna mai, in timp ce guvernul federal si landurile cauta solutii in fata acestei evolutii amplificate de revenirea din vacante si…

- Poluarea nu afecteaza doar sanatatea, ci scurteaza si viata. Momentan, poluarea din marile orase nu este corect monitorizata. Cele mai poluate orase din tara sunt Bucuresti, Iasi, Timisoara, Ploiesti si Brasov, anunța news.ro.Poluarea nu afecteaza doar sanatatea, ci scurteaza si viata. Silviu…