Sfarșitul de saptamana este cel mai așteptat moment. Dupa cinci zile de munca și multe sarcini, relaxarea in casa sau revederea cu prietenii reprezinta o buna ocazie sa ne incarcam bateriile pentru o noua perioada plina de responsabilitați. In cele mai multe cazuri, duminica este dedicata pranzului in familie, mersului in mall ori statului in […]