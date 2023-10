Stiri pe aceeasi tema

- Stilul de viața din ce in ce mai agitat ne face victime sigure pentru boli mortale. E semnalul de alarma tras de un medic care spune ca un obicei banal, pe care majoritatea dintre noi il avem poate declanșa cancerul in organismul nostru.”Stresul scoate la iveala un taram deja pregatit. Nu exista…

- Cea mai buna soluție in bucatarie: Manuși de plastic vs spalatul pe maini „Am gatit și trebuie sa curațam suprafața de lucru, vasele și ustensilele. Sa folosim sau nu manuși?Este oare mai igienic sa purtam manuși? Personal, am o mare indoiala!Probabil ca peste tot, și in bucatarie, prima lecție ar…

- Cea mai buna soluție in bucatarie: Manuși de plastic vs spalatul pe maini „Am gatit și trebuie sa curațam suprafața de lucru, vasele și ustensilele. Sa folosim sau nu manuși?Este oare mai igienic sa purtam manuși? Personal, am o mare indoiala!Probabil ca peste tot, și in bucatarie, prima lecție ar…

- Un mic dejun servit devreme poate reduce riscul de diabet de tip 2, arata un nou studiu. De asemenea, cei care au servit cina mai devreme de ora 21.00 au o incidența mai mica a diabetului de tip 2.Experții le recomanda oamenilor sa se concentreze nu doar asupra momentului in care mananca, ci și asupra…

- Folosirea dispozitivului electronic crește riscul de boli foarte grave, atrag atenția medicii. Pe langa pericolul uriaș de boli oncologice, oamenii care stau și vorbesc mult la telefon sunt mai predispuși și la boli de inima și boli neurologice. “Am observat tumori cerebrale mari pe care le-am operat…

- Persoanele care se expun unei lumini mai puternice in timpul somnului au tendința de a dormi pana tarziu, iar acest tip de persoane prezinta un risc mai mare de boli cardiovasculare și metabolice, spun experții.

- CFR Calatori informeaza ca, in cursul noptii de miercuri spre joi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din zonele Gheorgheni–Izvorul Mureșului, Harghita, s-au produs deranjamente la infrastructura feroviara - lipsa de tensiune in linia de contact, caderi de copaci.

- UPDATE, ora 13.00Doua, trenuri de caltori IR 12534 si IR 12407 vor ajuge la destinatie cu intarzieri de 44 minute, respectiv 42 de minute, din cauza accidentului mortal, inregistrat intre Brasov Triaj si Harman.UPDATE, ora 12.50A fost redeschisa linia simpla Brasov Triaj Harman, trenul IR 12534 primind…