Obiceiul alimentar dăunător sănătății pe care românii nu l-au dobândit Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate cu aproximativ 3%), arata datele publicate marti de Eurostat. La polul opus, ponderea persoanelor de peste 15 ani care zilnic beau bauturi racoritoare care contin zahar este cea mai mare in Belgia (20%), urmata de Malta, Germania, Ungaria, Polonia si Bulgaria (toate cu aproximativ 12%). In Uniunea Europeana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

