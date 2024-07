Obezogenii - cum influențează alimentația mamei viața unui făt Grasimea incepe sa se formeze inca din uterul mamei, inainte chiar ca bebelușul sa aiba un chip și cu mult timp inainte de prima imbucatura. Cand spermatozoizii tatalui au intalnit ovulul mamei, aceasta a activat o harta pentru grasimea din corpul tau vii Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de numai patru ani a reușit sa ii salveze viața mamei sale. Micuța a dat dovada de curaj. Cand a vazut ca mama ei are unele probleme de sanatate, micuța a sunat la pompieri.

- Ceea ce oamenii mananca la varsta de 40 de ani ar putea afecta calitatea vietii lor la 70 de ani, conform constatarilor unui studiu in care au fost monitorizate peste 100.000 de persoane timp de 30 de ani.

- Doinița Oancea nu și-a dorit sa fie actrița, ci polițista. Vedeta a renunțat la visul ei de dragul mamei sale, insa nu regreta cariera pe care o are in prezent.Doinița Oancea, cunoscuta pentru talentul sau actoricesc, a dezvaluit recent ca inițial visa sa devina polițista. Cu toate acestea, viața a…

- Bianca Rus a surprins pe toata lumea atunci cand iși dorește sa faca și altceva in afara de muzica. Și-a dorit sa urmeze exemplul mamei ei, așa ca a urmat cursurile pentru a deveni șofer profesionist, iar de curand, și-a luat și permisul pentru TIR.

- Utilizarea sistemelor de control acces pe baza de cartele electronice a devenit esențiala pentru protejarea locatarilor și a proprietaților acestora. Aceste sisteme moderne nu doar ca sporesc siguranța, ci influențeaza pozitiv calitatea vieții locatarilor prin numeroasele lor beneficii și funcționalitați.

- Dieta alimentara ramane unul dintre principalele subiecte dezbatute de Societatea Romana de Medicina a Stilului de Viața, fiind unul dintre factorii care influențeaza direct evoluția organismului uman pe principiul „omul este ceea ce mananca", sustras din filosofia alimentara a lui Lucretius. In sens…

- Specialistul in neuroștiințe, doctorul Dragoș Cirneci, a vorbit in exclusivitate la Digi24 despre modul in care rețelele sociale influențeaza viața oamenilor. El spune despre aceste platforme de comunicare ca potențeaza competitivitatea și ca au devenit un concurs intre persoane care se lauda.

- Hormonii fericirii sunt numiți acei hormoni care, atunci cand sunt eliberați in corp, ne dau o stare de bine, ne dau energie, pofta de viața și motivație. Descopera care sunt hormonii fericirii și care este rolul lor mai exact.Care sunt hormonii fericiriiHormonii sunt mesagerii chimici ai corpului.…