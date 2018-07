Obezitatea şi excesul de carne pot duce la apariţia pietrelor la rinichi la copii “Fața de acum 30 de ani, diagnosticam mult mai mulți calculi renali la copii ca urmare a schimbarilor survenite in regimul nostru alimentar: consumam mult mai multa carne, luam multe suplimente alimentare. De asemenea, numarul tot mai mare de copii care sufera de calculi renali este corelat și cu obezitatea de care sufera tot mai mult acești micuți”, avertizeaza medicul Selçuk Yücel, specialist cu experiența in tratarea afecțiunilor urologice la copii și sugari in cadrul Acibadem. Calculii renali sau pietrele la rinichi apar mai ales daca exista o predispoziție genetica in familie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

