Specialiștii francezi semnaleaza explozia cazurilor de obezitate pediatrica, fenomen pe care aceștia il pun pe seama pandemiei de Covid-19. Un studiu realizat la Val-de-Marne arata ca izolarile succesive din perioada pandemiei au avut consecințe asupra greutații corporale a copiilor. Daca in 2019 aceasta boala afecta 4% din copiii din Franța, procentul copiilor supraponderali a ajuns la 20%. Medicii spun ca dupa o stabilizarea a cifrelor, in perioada pandemiei, acestea s-au modificat alarmant. In cadrul studiului au fost analizate datele a 48.119 copii cu varsta de patru ani. Constatarea a fost…