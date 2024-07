Obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare fac ravagii printre români Caravana „Sanatatea vine la tine” 2024 a relevat ca majoritatea persoanelor testate de volunatrii APCR sunt afectate de probleme cardiologice și diabetogice, de obezitate sau hepatite virale. Pacienți, voluntari, medici și autoritați incearca sa gaseasca soluții pentru numeroasele probleme cardiologice, pentru mulțimea de persoane care sufera de diabet și prediabet, pentru „epidemia” de obezitate […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential Diana Paun a subliniat rolul medicului de familie in descoperirea precoce a bolilor cardiovasculare, principala cauza de deces in Romania, si a diabetului, „o epidemie tacuta care face ravagii”, potrivit Agerpres. Ea a participat, la Senat, la o masa rotunda dedicata celei de…

- Furtuna a facut, marți seara, ravagii și in municipiul Targoviște! Aceasta a lasat in urma probleme in mai multe zone ale orașului. Pompierii au primit numeroase solicitari in acest sens. Pagubele au fost semnificative, dupa ce, cațiva arbori au cazut peste mașinile parcate. Aceste probleme au fost…

- Peste 1.200 de persoane au beneficiat de analize gratuite in cadrul Caravanei ”Sanatatea vine la tine”, proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania, iar rezultatele arata ingrijorator: mai mult de jumatate dintre oameni sunt bolnavi de diabet.

- Din ce in ce mai mulți oameni ajung la spital cu infecții alimentare provocate de ciuperci cumparate de la vanzatorii de pe marginea drumului. La spitalul județean din Targu Jiu au aparut deja primele cazuri."La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu s-au prezentat 2…

- Afecțiunile neurologice se afla pe locul intai in topul bolilor și al dizabilitaților de care sufera populația la nivel mondial. Alzheimer, Parkinson și accidentul vascular cerebral au detronat pentru prima oara bolile cardiovasculare. In Romania, situația pacienților este una de-a dreptul dramatica

- Mai mulți romani au ramas fara zeci de mii de euro in conturi dupa ce au fost pacaliți pe internet.Escrocheria este una simpla, care vizeaza in special fermieri in cautare de utilaje agricole. Aceștia sunt ademeniți de presupuși vanzatori sa cumpere utilaje, cu ajutorul unor anunțuri postate pe…

- Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces in Romania, contribuind cu 57% din totalul deceselor inregistrate la nivel national, conform declaratiilor consilierului prezidential Diana Paun.