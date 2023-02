Obezitatea afectează creierul ca o boală neurodegenerativă Obezitatea provoaca leziuni la nivelul creierului comparabile cu cele observate in cazul persoanelor afectate de maladia Alzheimer precoce. Obezitatea este o boala care dezechilibreaza metabolismul, favorizand apariția diabetului de tip 2, dislipidemiei sau hipertensiunii. De asemenea, obezitatea are consecințe grave in zona cailor respiratorii, cardiaca și a intestinelor. Și, iata, recent, un nou studiu sugereaza ca obezitatea afecteaza creierul și cunoașterea. Neurologii de la Universitatea McGill din Montreal propun o ipoteza pentru a explica declinul cognitiv legat de indicele de masa corporala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

