Obelisc aprobat în zona Oarba de Mureș Aleșii locali ai orașului Iernut au aprobat, intr-o ședința ordinara de lucru care a avut loc in data de 28 martie, acordarea unei finanțari nerambrusabile de la bugetul local al orașului Iernut pentru amplasarea unui obelisc și a unui indicator de direcționare spre ansamblul monumentul de la Oarba de Mureș, la intersecția drumurilor DN 1 … Post-ul Obelisc aprobat in zona Oarba de Mureș apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

