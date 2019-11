Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este așteptat azi la audieri la Parchetul General, in dosarul privind intervenția din seara incendiului din clubul Colectiv. Audierile au loc la patru ani de la tragedia in care 64 de tineri și-au pierdut viața și este pentru prima data cand Banicoiu, acuzat…

- (Ati reusit sa-i convingeti pe reprezentantii UDMR sa sustina executivul?)Am a avut o discutie privitoare la principalele elemente ale programului de guvernare, am avut o discutie privitoare la structura cabinetului, privitoare la posibili candidati de ministrii si, de asemenea, am avut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, o scrisoare premierului Vasilica-Viorica Dancila, prin care o invita la consultari, miercuri, 2 octombrie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pe tema nominalizarii persoanei pentru funcția de membru al Comisiei Europene. Invitația vine in contextul…

- Senatul a respins, luni, cu 30 de voturi "pentru" si 82 "impotriva" cererea DNA de incepere a urmaririi penale a senatorului Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii. Liderul USR a reactionat pe pagina sa de socializare, afirmand ca "majoritatea toxica traieste in Senatul Romaniei si isi…

- DECLARATIE POLITICA : Dr. Viorica Chereches, deputat PNL de Maramures: „ Suferinta bolnavilor nu trebuie tranzactionata politic” Ministerul Sanatații, prin persoana care detine portofoliul de ministru, a propus reducerea cu 81,3 milioane de lei a bugetului total alocat programelor naționale de sanatate…

- Ministerul Sanatatii a obtinut bani de la UE pentru creșterea gradului de vaccinare in Romania. In urmatorii 3 ani, Ministerul Sanatații va primi de la Uniunea Europeana, aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza creșterea gradului de vaccinare in Romania.…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, duminica, ca, in urmatorii 3 ani, va primi de la Uniunea Europeana aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania. Am depus in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa…