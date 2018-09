Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama s a nascut pe 4 august 1961, in Honolulu, Hawaii. A fost al 44 lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, fiind primul afro american ales in aceasta functie, in urma alegerilor prezidentiale din 4 noiembrie 2008, alaturi de Joe Biden ca vicepresedinte. A fost investit in functie la…

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, și soția lui, Michelle Obama, au fost filmați in timp ce dansau la un concert susținut de Beyonce și Jay-Z, sambata seara. Videoclipul arata cum cei doi danseaza impreuna in loja VIP a stadionului FedEx Field, in Landover, Maryland, in fața mai multor…

- "Suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge la cel mai ridicat nivel de crestere anuala din ultimii 13 ani" si "vom urca si mai mult decat aceste cifre, care sunt cifre excelente", a adaugat presedintele american, intr-o declaratie de la Casa Alba. PIB-ul SUA a avansat cu 4,1% in ritm anual…

- Intr-un discurs politic foarte asteptat, la Johannesburg, cu ocazia centenarului nasterii lui Nelson Mandela, primul presedinte sud-african de culoare, Barack Obama a avut grija sa nu-l numeasca vreun moment pe actualul locatar al Casei Albe, insa multe dintre aluziile la Donald Trump au fost transparente…

- Derek J. Hogan (foto), specialist pe zona Europa de Est, va fi noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, anunța un comunicat de presa al Casei Albe. Este originar din statul Virginia și a intrat in diplomație in 1997. Din 2017, deține funcția…

- Dennis Rodman, un fost concurent la reality-show-ul lui Trump “Celebrity Apprentice”, a declarat marti pentru CNN, din Singapore, ca un membru al personalului Casei Albe l-a sunat pentru a-i spune ca miliardarul republican este mandru de el. Intalnire istorica. "Vom avea o discutie formidabila…