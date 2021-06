Partidul Republican nu a avut curajul sa denunte minciunile lui Donald Trump dupa alegerile prezidentiale si asaltul asupra Capitoliului care a amenintat fundamentele democratiei americane, afirma Barack Obama intr-un interviu pentru CNN, citat de AFP.



In acest interviu, difuzat luni seara, fostul presedinte democrat spune ca s-a gandit ca existau "suficiente mijloace de protectie institutionale" in cadrul "asa-numitului establishment republican" pentru ca el sa actioneze ca o contrapondere in fata lui Donald Trump.



Obama a revenit asupra declaratiei miliardarului republican…