Fostul presedinte american Barack Obama a renuntat miercuri la marea discretie de care a dat dovada de la plecarea de la Casa Alba pentru a-si oferi sprijinul pentru 81 de candidati democrati la alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea face ca echilibrul sa se schimbe in favoarea taberei sale in Congres, relateaza AFP. "Ma grabesc sa explic de ce candidatii democrati merita votul nostru in aceasta toamna", a precizat Barack Obama intr-un comunicat. "Sunt sigur ca ei toti vor face tara pe care o iubim mai puternica, restabilind oportunitatile, aliantele noastre si pozitia noastra…