- Flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice trebuie sa fie consolidat, ca raspuns la politica agresiva a Rusiei, a afirmat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters. ''Flancul de est al NATO trebuie sa fie consolidat pentru ca, din pacate, politica agresiva a Rusiei nu a incetat'',…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o postare pe Twitter, ca summitul NATO de la Bruxelles la care a participat saptamana trecuta a fost un succes si ca cea mai mare parte a media a relatat inexact despre reuniune, transmite Reuters. "Am primit multe telefoane de la lideri ai tarilor…

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Malala Yousafzai, a catalogat drept "plina de cruzime" politica lansata de presedintele american Donald Trump pentru separarea copiilor imigrantilor ilegali de familiile lor, informeaza joi Reuters, potrivit Agerpres.ro.Peste 2.

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Malala Yousafzai, a spus despre politica presedintelui Donald Trump de a separa copii de imigranti ilegali de familiile lor ca este una „cruda” si „inumana”, relateaza Reuters.

- Frica, ingredientul de baza in reteta controlului politic al societatii. La fiecare nou scrutin electoral politicienii ne propun o lume mai buna. Nimic altceva decat o himera in care doar idiotii mai cred. In decursul anilor, deziluzionat, cetateanul a inceput sa-si piarda increderea in ideologia unui…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, politica foarte controversata de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila intr-o lupta eficienta impotriva imigratiei clandestine, relateaza AFP citata de News.ro. ”Eu nu vreau ca copiii sa fie…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, intr-un mesaj pe Twitter, ca "criminalitatea creste in Germania", cu subintelesul ca migrantii ar fi responsabili de aceasta. Or, criminalitatea a scazut mult in 2017, potrivit ultimelor date statistice, informeaza AFP.Presedintele american…

- Cazul copiilor migranți separați de familiile lor a generat un val de reacții in SUA, in ulimele zile. In timp ce președintele Donald Trump da vina pe legislația lasata moștenire de democrați, fara a preciza la ce lege se refera, soția liderului de la Casa Alba, Melania Trump,