- Fostul presedinte american Barack Obama (2009-2017) i-a multumit miercuri lui Joe Biden, pentru "o viata in slujba poporului american", dupa ce presedintele democrat a facut in cursul aceleiasi seri primele declaratii pentru a-si explica decizia de a se retrage din cursa electorala, informeaza EFE.

- Liderul american, in varsta de 81 de ani, a fost vazut pentru prima data in șase zile cand se intorcea la Washington D.C. de la casa sa de pe plaja din Delaware, in timp ce Kamala Harris a pornit deja in campania electorala, potrivit Daily Mail.Biden a scris marti pe platforma X ca discursul sau din…

- Presedintele francez mmanuel Macron a laudat luni „curajul” lui Joe Biden intr-o scrisoare adresata presedintelui american dupa retragerea candidaturii sale la Casa Alba, a informat Palatul Elysee, potrivit news.ro.„Apreciez curajul, spiritul de responsabilitate si simtul datoriei care v-au condus la…

- Fostul presedinte Barack Obama a laudat duminica decizia lui Joe Biden de a retrage candidatura pentru al doilea mandat, dar a avertizat ca aceasta decizie ii arunca pe democrati „intr-un teritoriu neexplorat”, relateaza AFP. „Stiu ca nu ar fi luat aceasta decizie daca nu era convins ca este cea buna…

- Echipa de campanie a lui Joe Biden insista ca președintele, care candideaza pentru realegerea in funcție, va ramane in cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Echipa afirma ca alegatorii il susțin in continuare, in ciuda ingrijorarilor legate de varsta sa și ca partidul nu are „niciun plan…

- Președintele american Joe Biden se confrunta cu tot mai multe apeluri din partea reprezentanților Partidului Democrat, care ii cer sa abandoneze cursa electorala pentru obținerea unui nou mandat la președinția SUA. Luna viitoare, pe 19 august, e programata Convenția Partidului Democrat american, in…

- Republicanul Chip Roy , membru al Camerei Reprezentanților, a depus o rezoluție prin care i-a cerut vicepreședintelui Kamala Harris sa convoace cabinetul și sa-l declare pe președintele Joe Biden ca fiind incapabil sa-și indeplineasca atribuțiile de comandant șef.

- Klaus Iohannis a recunoscut: a discutat cu Joe Biden despre dorința de a deveni secretarul general adjunct al NATO, deși SUA anunțasera deja ca-l susțin pe contracandidatul președintelui Romaniei, Mark Rutte. Presedintele Romaniei a fost intrebat daca exista riscul sa nu existe unitate in cadrul Aliantei…