Stiri pe aceeasi tema

- "Fara acest Acord, Statele Unite risca sa se confrunte cu optiunea perdanta intre un Iran dotat cu arme nucleare si un alt razboi in Orientul Mijlociu. Acordul nu avea obiectivul solutionarii tuturor problemelor cu Iranul, dar este functional. Stiam ca Iranul este implicat in comportamente destabilizatoare,…

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Donald Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos". Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru. "Dupa consultari…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. „Azi vreau sa anunt lumea despre eforturile noastre de a opri Iranul sa obtina arma nucleara. Nicio actiune luata de regimul iranian nu...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. La cincisprezece luni dupa ce s-a instalat la putere, liderul american intoarce spatele unei mari parti a comunitatii internationale.

- Trump rupe astfel o realizare-far in politica externa a predecesorului sau Barack Obama, izoleaza Statele Unite de aliatii lor si le plaseaza intr-un dezacord si mai puternic cu adversarii lor in dosarul iranian, scrie ziarul. Statele Unite se pregatesc sa reintroduca toate sanctiunile pe care le-a…

- In urmatoarele zile, Romania va trebui sa-si prezinte foarte explicit, fara nici o umbra de indoiala posibila, pozitia asupra ceea ce, incepand de pe 12 mai, ar putea sa fie nu numai cel mai sensibil dosar de politica internationala, ci si, in functie de decizia lui Donald Trump, un punct major de dezechilibru…