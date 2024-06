V.S. Slanic Prahova ramane una dintre stațiunile preferate de prahoveni in verile caniculare, chiar daca in oraș au mai ramas doar doua lacuri sarate – cele de la Baia Verde – și, bineințeles, Mina Unirea a Salinei Slanic, mina turistica aflata la 208 metri adancime, unde se poate ajunge in continuare doar cu microbuzele. Complexul Baia Verde a fost asaltat, sambata dimineața, de oamenii dornici sa se scalde in cele doua lacuri sarate din incinta. Circa 600 de turiști intrasera deja la baie pana la ora 11:30. La Complexul Baia Verde – aflat in administrarea Primariei Slanic – tarifele sunt pentru…