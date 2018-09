Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Angajați ai Secțiilor de Poliție 1 și 4 din municipiul Ploiești au organizat o acțiune de amploare, pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților din activitatea de comerț in zona Halelor Centrale și in Cartierul Mihai Bravu. In paralel oamenii legii au urmarit și sanctionarea indivizilor care…

- Marcel Marin CS Blejoi – Tricolorul Breaza 5-0 (2-0) Stadion: “Comunal” – Blejoi. Spectatori: circa 200. Au marcator: V. Badea (8), D. Iancu (45 si 77), I. Dumitru (48 penalti), C. Ruptureanu (60). Blejoi: Ad Gheorghe – Cl. Stoica, Bojoaga, G. Nastase, Ghinea – I. Dumitru(cpt) (64 V. Ursu), Rudaru (69…

- Cosmin Iliescu Vointa Livadea-Progresul Alunis 2-1(1-1) Stadion:”Livadea” . Spectatori :300.Au marcat: Mad. Bratu (20), Ad.Constantinescu (52) \ Al. Bigiu (45) Vointa Livadea: B.Bogdan – Isar, M. Bratu (cpt), Stama,Nicolescu – Cr.Dumitru, D.Dumitru, And .Bratu (56 N. Cristescu), Franculescu (90+4 Dutescu)…

- Marcel Marin, Marian Dima AS Strejnic – CS Blejoi 0-2 (0-2) Stadion: “Strejnic” . Spectatori: 250. Au marcat: Vasile Preda (9), Vladut Badea (22). AS Strejnic: Tiu – Al. Stan, Cr. Stan (cpt), M. Voicu, A. Niculae – Buceanu, M. Rusu (4 A. Stroie), Nistor, Cocos (66 Bajan) – Alex Stan II, R. Niculae (87…

- Traficul pe Drumul National 1, intre statiunile Predeal si Busteni, este ingreunat, duminica, fiind formate coloane de autoturisme. Incepand cu ora 11.30, politistii din Brasov au instalat filtre la Darste si la Rasnov si recomanda soferilor ruta alternativa pe DN 1 A, informeaza news.ro. Centrul Infotrafic…

- Patru tineri au trecut pe langa moarte intr-un accident cumplit petrecut joi, la pranz, pe un drum din Prahova, la Cheia. (Reduceri mari la jocuri PC) Accidentul s-a petrecut in comuna Maneciu, satul Cheia, din județul Prahova, pe DN1A. Din primele date, la ieșirea din Cheia catre Ploiești, un autoturism…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 11, in cartier Nistoresti din Breaza. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate 2 autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Este vorba despre o femeie in varsta de 38 de ani si un baietel de 6 ani, care au fost transportati…

- Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul rutier s-a produs in apropierea orasului Baicoi, la cativa kilometri de Ploiesti, in conditii care nu au fost stabilite inca. Purtatorul de cuvant a ISU Prahova, Raluca Vasiloae a declarat ca in accident…