Stiri pe aceeasi tema

- In urma cazului semnalat de catre Știri de Cluj, in care o femeie a descoperit un animal mort in raul Someș, cartierul Grigorescu, ieri, 12 iulie, Poliția Cluj a venit cu precizari.Amintim ca ieri, in jurul orei orei 9:00, o femeie a descoperit cadavrul unui caine, in raul Someș. Acesta a fost lasat…

- Arhiepiscopul Tomisului fusese intrebat de o femeie casatorita cum sa procedeze in cazul in care doreste sa poarte o esarfa pe cap la un eveniment, iar familiei ii este rusine cu ea daca face acest lucru. VIDEO IPS Teodosie, o noua declarație controversata: Femeia nu poate fi preot, pentru ca ea a inceput…

- De-a lungul timpului IPS Teodosie a oferit multe declarații controversate cu privire la statutul femeii in societate și supunerea fața de barbat, de la ținuta la dreptul la divorț sau avort, declarații care au suscitat vii dezbateri.

- Un studiu al cercetorilor americani a scos la iveala un fapt ingrijorator in ceea ce privește tampoanele folosite de femei in intreaga lume.Arsenic, plumb și alte metale toxice au fost gasite in tampoane. Metalele toxice ar putea expune femeile la un risc mai mare de afecțiuni de sanatate potențial…

- Un barbat, in varsta de 24 de ani, și o femeie, in varsta de 37 de ani, au fost recunoscuți vinovați pentru infracțiunea de „viol, comis in participație complexa”. Cei doi au primit o sentința de condamnare la inchisoare de 6 ani pentru tanar și 5,5 ani pentru inclupata, cu executarea pedepsei in penitenciar…

- O veste trista a lovit lumea mondena pe 11 iunie 2024: Anca Molnar, cunoscuta de toți drept make-up artista vedetelor, a murit. Potrivit informațiilor aparute in presa, Anca Molnar se lupta de ceva vreme cu o boala grea , cancerul, iar zilele trecute nu a mai putut sa lupte, astfel ca soțul ei a anunțat…

- O femeie din Valea Adanca, județul Iași, a fost data disparuta de fiul sau, care traiește in Marea Britanie. Acesta a sesizat telefonic faptul ca mama sa, care locuiește cu fratele sau, bolnav psihic, nu a mai fost vazuta la locuința, de cateva zile, susțin surse judiciare.

- Vineri la orele 21:04, lucratorii SPR 13 Balcauți au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie cu domiciliul in satul Slobozia Sucevei, comuna Granicești, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la locuința de domiciliu a fost lovita de catre fostul soț. In urma sesizarii, patrula de serviciu…